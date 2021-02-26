В Ивано-Франковской области остановилось сердце начальника Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, главный спасатель не жалел сил и времени на свою благородную работу

Об этом ДСНС Украины в Ивано-Франковской области написало на своей странице в Facebook.

Ушел из жизни Роман Петрович Гамурак, благородная деятельность, которого навсегда останется в памяти людей. Спасенные им украинцы со скорбью восприняли весть о кончине.

Произошло это 26 февраля 2021 года. О Гамураке Романе Петровиче полковнике службы гражданской защиты в отставке отзываются как об исключительном человеке.

Роман Петрович Гамурак появился на свет 15 февраля 1959 года в городе Тлумач (Ивано-Франковская область)

Образование Роман Петрович получил в институте Нефти и Газа в 1982 году, потом была служба в армии.

После прохождения службы пошел в пожарную охрану, где исполнял должность старший инженер военизированной пожарной части, принадлежащей технической службе отдела пожарной охраны. Было это в сентябре 1984 года.

Следующая должность, на которую поступил Роман Петрович, была получена в 2003 году. Это было должность начальника ресурсного управления пожарной безопасности.

Не раз Роман Петрович получал почетные государственные награды. Среди них значится нагрудный знак МВД Украины «За отличие в службе» степени, полученный в 2000 году.

Также имелся нагрудный знак МВД Украины «Лучшему работнику пожарной охраны» в 2002 году, а почетное отличие МЧС Украины, он получил 2003 году.

Коллеги и друзья покойного выражают свои искренние соболезнования родственникам

Для всех Роман Петрович останется эталоном профессионализма и хорошим специалистом.

Напомним, на трассе под Ивано-Франковском масштабное ДТП.

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