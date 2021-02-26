В селе под Ивано-Франковском 26 февраля произошла авария с участием четырех автомобилей, два человека погибли на месте, один получил травмы

Об этом пишет "varta1".

Страшное ДТП случилось на дороге в Прикарпатье 26 февраля около 07:40. В ходе происшествия один человек получил травмы, а двое погибли на месте.

Смертельную аварию с участием четырех автомобилей теперь расследуют сотрудники полиции. Полицейские выясняют все подробности и возбудили дело по факту ДТП.

Около села Угринов рано утром водитель авто Opel Combo, совершающий поездку во Львов, решил повернуть сделать левый поворот, однако, ехавший за ним Renault Kangoo не обратил должного внимания на этот маневр.

Вследствие чего произошло столкновение машин. Из-за случившегося водитель Renault Kangoo вылетел на встречную полосу дороги, где столкнулся с автомобилем ВАЗ-21010. Последний совершал поездку в сторону Ивано-Франковска.

Еще одна машина, следовавшая за ВАЗ, резко влетела в него. Как рассказывают очевидцы, это был Renault 21.

Нескольким машинам пришлось съехать на край дороги, чтобы не стать еще одними жертвами трагической аварии.

К сожалению, в аварии погиб водитель 1992 года рождения, а также пассажир 1994 года рождения. Пассажирка 1997 года рождения получила незначительные травмы. Все потерпевшие ехали в ВАЗ-21010.

Как объяснили правоохранители, водителя проверили на алкоголь, тест показал отрицательный результат.

Теперь полиция устанавливает все подробности происшествия. В ходе досудебного расследования будут проведены различные экспертизы.

После аварии перекрыта дорога из Львова на Ивано-Франковск.

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