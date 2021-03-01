Аварія, що трапилася на трасі Харків-Сімферополь, стала причиною загибелі двох людей, на повному ходу автомобіль «Audi A6 " врізався в «Toyota Tundra»

Про це з'явилося відео на популярному каналі в Telegram.

На жаль, безпечність за кермом може привести до сумних наслідків. Будь-якому водієві перед виїздом на дорогу варто нагадувати собі про цю просту істину. Квапливість і велика швидкість можуть вплинути на виникнення аварійної ситуації.

На жаль, не всі поводяться на трасах відповідно до ПДР, відео про таких безвідповідальних водіїв часто потрапляє в мережу.

Наприклад, учасникам одного з останніх роликів явно не пощастило. Це сталося на дорозі Харків-Сімферополь в суботу, 27 лютого, де на великій швидкості «Audi A6» врізалася в «Toyota Tundra».

Аварія сталася ввечері близько 20: 00 в Мелітопольському районі Запорізької області. Машина "Audi A6" з великою швидкістю їхала в бік селища Якимівка. Водій виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з «Toyota Tundra».

Пасажир і водій «Audi A6» загинули на місці, відомо, що померли чоловіки жителі Якимівки, 1973 і 1974 року народження.

Чоловіки з іншого авто, 1968 і 1966 року народження, жителі Мелітополя, були госпіталізовані в місцеву лікарню з тілесними ушкодженнями.

Тепер співробітники поліції з'ясовують всі подробиці події. За фактом аварії було відкрито кримінальну справу.

Автори каналу ще раз звертають увагу всіх автолюбителів на той факт, що поспіх може сильно зашкодити здоров'ю і життю людини. Адже сідаючи за кермо, ви стаєте відповідальними не тільки за свої, але і чужі життя.

Нагадавши, у столиці спіймали п'яного водія маршрутки.

Як повідомляла Politeka, у Києві на переході збили жінку пішохода.

Також Politeka писала, на Закарпатті недосвідчений водій збив двох дітей.