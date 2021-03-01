Пішов з життя Анатолій Зленко, перший Міністр закордонних справ у незалежній Україні, друзі та колеги сумують і приносять щирі співчуття

Про це дипломат Костянтин Єлісєєв повідомив на своїй сторінці в Twitter.

За повідомленням колишнього постійного представника України при Європейському Союзі Костянтина Єлісєєва, стало відомо, що на 82 році перестало битися серце Анатолія Зленка.

Як зазначається, Анатолій Зленко двічі був призначений міністром закордонних справ України, з 1990 по 1994 рік, а також з 2000 по 2003.

Колишній заступник Міністра закордонних справ Костянтин Єлісєєв висловив своє ставлення співчуттям на сторінці в мережі. Він написав про те, що вважає цю втрату непоправною, адже Анатолій Зленко був першим, хто очолив МЗС України, а також вчителем, другом і колегою протягом всієї роботи.

Всіма своїми знаннями Анатолій Максимович, щедро ділився з Єлесєєвим. Тепер після отримання трагічної звістки, він приносить щирі співчуття родині та родичам покійного.

Анатолій Максимович закінчив Київський державний університет імені Т.Шевченка. У 1967 році почав свій шлях у дипломатії. Вже з 1983 був призначений постійним представником при ЮНЕСКО тоді ще Української Радянської республіки, що знаходиться у складі СРСР.

З невимовною біллю отримав трагічну звістку про те, що не стало першого глави МЗС незалежної України, мого вчителя і дипломатичного батька Анатолія Максимовича Зленка! Все,чого я досяг у дипломатії - завдяки його школі дипломатії. Щирі співчуття родині Зленка. Вічна пам‘ять! — Kostiantyn Yelisieiev (@k_yelisieiev) March 1, 2021

З 1989 по 1990 виконував обов'язки заступника Міністра закордонних справ України, а в 1990 -1994 був призначений міністром закордонних справ.

Після цього в 1994 році Анатолій Зленко став представником України при організації Об'єднаних Націй.

Повторно виконував обов'язки міністра закордонних справ з 2000 до 2003 року.

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