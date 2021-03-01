Українців очікує чергове підвищення цін на продукти, за визнанням деяких експертів, в 2021 році все може збільшитися на 6%

Про це пишуть "Vesti.UA".

Свої роз'яснення дали Голова Української Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко, директор Української плодоовочевої асоціації Федір Рибалко та економічний експерт Олег пендзін.

Такі прогнози ґрунтуються на перших місяцях 2021 року, коли ціни на продукти стрімко злетіли вгору. За підрахунками фахівців, середній продуктовий чек став дорожчим на чверть. Особливо це помітно ціною на яйця, що коштують близько 40 гривень.

Так, за літр рослинного масла потрібно заплатити 60 гривень, однак, сьогодні його продають по 50 гривень, за рахунок зменшення обсягу тари.

Не радує і ціна на продукти для приготування борщу. Деякі пам'ятають, що в 2020 році, він був на 10% дешевше.

За словами Олексія Дорошенка, в основному всі продукти дорожчають, не виходячи із запланованої в бюджеті інфляції. Вона становить 7,3%. Наприклад, ціна яєць сильно коливається, зараз вона висока, а в літній період піде на спад.

Всі молочні продукти збільшать ціну десь на 9%. Адже зараз з'явилися великі гравці, які виробляють молоко гідної якості, уточнив Дорошенко.

Соняшникова олія стала дорожчою через неврожай минулого року. Споживачеві хочуть запропонувати кукурудзяну олію, яку зможе витіснити соняшникова.

За запевненням Федора Рибалко, всі ціни залишаться колишніми, оскільки все вже і так виросло в ціні. Також він прогнозує до свята Великодня звичайний рівень цін.

Улюблена багатьма гречка також може вирости в ціні.

Але Олег Пендзін вважає, що ціни будуть збільшуватися. Вже на початку травня на всі продукти будуть підвищені ціни. Однією з причин Пендзин називає підвищення пенсії на 300 гривень.

За визнанням експертів, скасування державного регулювання цін сприяє збільшенню цін на продукти. Зараз існує тільки державний моніторинг.

Нагадавши, експерти розповіли про ціни на Великдень.

Як повідомляла Politeka, суддя "Майстер Шеф" показав бездоганного пюре.

Також Politeka писала, на Харківщині батьки обурені харчуванням у дитячих садках.