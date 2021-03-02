Народивши сина, пішла з життя прямо в лікарні 34-х річна працівниця Корпусу Миру

Про це пише "РБК-Україна".

Це сталося 25 лютого. У Черкаській лікарні молода жінка померла майже відразу після народження сина. Не встигнувши дати ім'я своїй новонародженій дитині, Олена Юшкова залишила його на руках у невтішного батька.

За словами медиків, трагедія трапилася після пологів. Олена відчувала себе добре, мріяла, що вибере відповідне ім'я для довгоочікуваного синочка відразу як повернеться додому. Однак жінка так і не встигла дати ім'я синові.

Однак через кілька годин почалися ускладнення і жінка померла.

Олена Юшкова працювала в корпусі Миру, зараз її колеги переживають шок від того, що сталося, і збирають грошові кошти для її сім'ї. Адже вона настала раптово, залишивши на руках у чоловіка малюка, який потребує турботи.

Радує, що синочок Олени народився здоровеньким, радував оточуючих. Вибирати ім'я новонародженому жінка не встигла.

Майбутнє подружжя познайомилося в бібліотеці, у них виявилися спільні інтереси і любов до книг. Все це зблизило їх, стало фундаментом для відносин.

Колеги відзначають, що на перший погляд пара була повною протилежністю один одному за характерами. Чоловік був енергійним, а жінка тихою і скромною. Однак вони чудово ладили.

Олена Юшкова закінчила філологічний факультет Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Працюючи в корпусі Миру, викладала мову. Вона славилася терпінням і повагою до інших, часто ставлячи їх інтереси вище своїх власних.

Колеги і рідні сумують про те, що трапилося.

Олексій Юшков назвав сина Тимуром, він вважає, що малюк схожий на маму.

Нагадавши, вагітна дружина "холостяка" зізналася в бійках з жінками.

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