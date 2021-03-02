У українки, яка вмирала від ускладнень коронавірусу, вкрали телефон

Про кричущий інцидент в одній з лікарень Луцька повідомили "Волинські новини".

У Луцьку міську клінічну лікарню доставили жінку у важкому стані. Через ускладнення від китайського вірусу вона померла.



Через 2 тижні після похорону вона звернулася в поліцію у зв'язку з пропажею.



"5 лютого по мені зателефонувала слідча і повідомила, що телефон знайшли. Як виявилося згодом, його вкрала санітарка, якій я ще й доплачувала, щоб і дивилася за мамою. Я б на неї ніколи не подумала, адже вона була дуже хороша. Саме вона чергувала в ніч з 10 на 11 січня. Зараз справу передано до суду", - розповіла дівчина.

За її словами, санітарка вже налаштувала девайс під себе і не гребувала користуватися ним.

"Вона ходила з цим телефоном, їй було наплювати, що це телефон вмираючої людини", - поділилася дівчина.





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