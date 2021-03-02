Пішов життя український актор Іван Марченко

Як передає Politeka.net, трагічну новину повідомили на Facebook-сторінці студії дубляжу LeDoyen Studio, де працював актор.

"Сьогодні, після тривалої відчайдушної боротьби зі страшною хворобою, нас покинув талановитий актор, режисер і прекрасна людина Іван Марченко. Світла пам'ять. Нам тебе буде дуже не вистачати", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що останні п'ять років актор боровся з раком кісток.

Акторові за два дні до смерті виповнилося 44 роки.

Іван Марченко добре знайомий користувачам столичного метрополітену. Він знявся в соціальному ролику про правила поведінки в метро.