Тест ідеально підійде для того, щоб перевірити свою уважність
Для любителів шукати заховане на зображенні такі задачки підійдуть ідеально. На перший погляд, в цьому немає нічого складного, але тест піддасться тільки пильним.
Героєм тесту нижче буде кіт. У першому завданні вам необхідно знайти всіх захованих пухнастиків на картинці. У другому сховалися 3 коти, у яких є невелика відмінність від інших.
Для того, щоб ускладнити завдання, заведіть таймер на одну хвилину.
Завдання 1: Знайдіть 5 котів захованих на картинці
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Завдання 2: Знайдіть 3 коти з відмінностями
Завдання 3: Знайдіть 4 відмінності на картинці з котом
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