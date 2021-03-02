Тест ідеально підійде для того, щоб перевірити свою уважність

Для любителів шукати заховане на зображенні такі задачки підійдуть ідеально. На перший погляд, в цьому немає нічого складного, але тест піддасться тільки пильним.

Героєм тесту нижче буде кіт. У першому завданні вам необхідно знайти всіх захованих пухнастиків на картинці. У другому сховалися 3 коти, у яких є невелика відмінність від інших.

Для того, щоб ускладнити завдання, заведіть таймер на одну хвилину.

Завдання 1: Знайдіть 5 котів захованих на картинці

Завдання 2: Знайдіть 3 коти з відмінностями