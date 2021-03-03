Віктор Мохов, який більш відомий як "Скопинський маніяк", вийшов на свободу

Засуджений покинув колонію в Саратовській області, де пробув 17 років, передають російські ЗМІ.

Він відправився до місця проживання в Рязанську область, де за ним встановлять нагляд протягом шести років.

У його характеристиці від адміністрації колонії повідомили, що Мохов на шлях виправлення не встав. Більш того, провину у своїх злочинах він визнав тільки частково.

Нагадаємо, моторошний злочин стався ще в 2000 році. Тоді Мохов запропонував підвезти до будинку 14 - і 17-річних дівчат, але Школярки навіть не підозрювали про наміри чоловіка.

Протягом 1296 днів він знущався з дівчаток в бункері, який знаходився на ділянці під гаражем.

Маніяк позбавляв дівчаток їжі, води і світла, розпилював у підвалі сльозогінний газ, а одна зі школярок двічі народжувала від Мохова. Врятуватися полонянкам вдалося, передавши на волю записку.

Нагадаємо, збоченець взяв у заручники 13-річну дівчинку.

Як повідомляла Politeka, нелюдя, що напало на дівчинку на горизонті, поклали обличчям в асфальт.

Також Politeka писала, що вітчим-педофіл познущався над 12-річною падчеркою.