Жінка за 10 років народила 10 дітей

Свою історію неймовірна мама розповіла британському виданню Dailymail.

36-річна американка Кортні після весілля з 32-річним Крісом Роджерсом в жовтні 2008 року, не залишалася без "животика" більше дев'яти місяців.

Подружжя живе в окрузі Санта-Фе, штат Нью-Мексико. У них шість хлопчиків і чотири дівчинки віком від дев'яти місяців до десяти років. Всі вони навчаються вдома.

"Мені подобається, коли вони весь час зі мною, і я бачу, як вони вчаться і знають, що вони вивчають", - поділилася Кортні.

Чоловік Кортні також з багатодітної сім'ї - він найстарший з 10 дітей.

За словами жінки, в тому, що у них така велика сім'я немає нічого поганого. Більш того, вона хоче народити ще як мінімум двох малюків.

"Ми хочемо мати 12 дітей, мати сім'ю з 14 осіб", - поділилася планами на майбутнє багатодітна мати.

Варто відзначити, що тільки на їжу щомісяця сім'я витрачає близько 1200 доларів.

Раніше ми розповідали, що подібна сім'я живе і в Україні - подружжя з Вінниччини виховує 15 дітей.

Не так давно багатодітна мати народила двійню, і тепер в сім'ї вісім хлопчиків і сім дівчаток. Це рекорд для Вінницької області.

Забезпечує сім'ю батько-підприємець, у якого є перукарня.

"Мати 15 дітей-це подвиг. У мене був переломний період до п'ятої дитини, я не знав як себе вести в суспільстві", - розповідав в одному з інтерв'ю глава сімейства.

Нагадаємо, свекруха не пускає на поріг будинку невістку з онуками на Хмельниччині, відео

Як повідомляла Politeka, мама скандальної Фреймут зачарувала поставою і нев'янучою красою: "народила мене в 18 років, тому що..."

Також Politeka писала, що горе-мати на Одещині кинула трьох дітей, щоб потрапити закордон