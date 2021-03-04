Як вам такий вчинок жінки?

Бабуся позбавила батьківських прав свою доньку на Волині

Як передає Politeka.net, подробиці справи розповіли на сайті Центру безоплатної правової допомоги.

Бабуся Галина вирішила встановити опіку над малолітньою онукою оскільки її мати самоусунулася від виховання дитини.

"Жінка розповіла, що самостійно виховує малолітню внучку. Мати дитини тривалий час проживає окремо і фактично не виконує свої батьківські обов'язки, не дбає про фізичний і духовний розвиток дитини, не цікавиться її навчанням і станом здоров'я, матеріально не утримує", - йдеться в повідомленні.

Суд повністю задовольнив вимоги юриста бабусі, оскільки мати виявилася схильна до бродяжництва, частої зміни місця постійного проживання і піклується тільки про себе.

Раніше ми розповідали, що в Одеській області горе-мати довгий час морила голодом маленьку дочку.

Коли правоохоронці разом з соціальними службами потрапили в квартиру матері-одиначки, вони були в жаху - від безвиході Малятко почало їсти побілку на стінах.

Свій вчинок горе-мати пояснила тим, що, коли вдома закінчилися запаси продуктів, вона боялася виходити на вулицю, бо нібито переживала, щоб у неї не відібрали дитину.

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