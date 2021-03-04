Український лікар, який в числі перших вакцинувався від коронавірусу розповів про самопочуття
Як передає Politeka.net, новий пост Олексій Берегій з Дніпра опублікував на своїй сторінці в Facebook.
З моменту його вакцинації пройшло вже п'ять днів.
"Прокинувся о 7 годині ранку... все добре, ніяких симптомів, нічого не болить і навіть не натякає. Поснідав, одягнувся і рушив на роботу. Зайшов у маршрутку, дістав з кишені смартфон і ось - різке запаморочення. Що ж це коїться? Симптом? Ні, це реакція на майже 1000 коментарів. Дивний симптом - популярність", - написав медик.
Судячи з жартів і гарному настрої лікаря, побічних ефектів після вакцинації у нього не спостерігається.
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Нагадаємо, вакцинація від коронавірусу в Україні стартувала 24 лютого.
З початку кампанії імунізації першу дозу щеплення отримали 9568 осіб. В Україні офіційно поки ще немає людей, які завершили б вакцинацію, отримавши дві дози.
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