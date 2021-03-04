Депутати прийняли в першому читанні законопроект, що передбачає штрафи за оголені тіла в рекламних роликах, жителі України розійшлися в думках

Про це пише "znaj.ua".



Верховна Рада України вирішила звернути увагу на оголені тіла в рекламі. Тепер за це покладається штраф.

За повідомленням з джерел ВР, 4 березня відбулося чергове пленарне засідання. На ньому розглядали і прийняли в першому читанні законопроект №3427, присвячений рекламній справі. У документі передбачається протидія дискримінації за статевою ознакою.

Авторами документа вважаються 40 осіб. За прийняття 266 депутатів віддали свої голоси.

Як пояснили творці змін, відкрито близько 400 справ, пов'язаних з дискримінацією в рекламі. Для нормальної роботи судів, необхідно поміняти механізм реагування на подібні ролики, пояснила керівник підкомітету з питань відповідності України міжнародним зобов'язанням у сфері захисту прав людей Марина Бардіна.

Після прийняття подібного закону, стане важко випускати рекламу, якщо вона принижує людину; демонструє насильство; містить фривольні зображення, що не має відношення до рекламованого товару.

У Законі» Про рекламу " забороняється випускати недобросовісний рекламний продукт. Тепер до цього списку додали і дискримінацію.

За порушення покладається штраф у розмірі 600 і більше неоподатковуваних мінімумів. При повторному порушенні заплатити доведеться в 30-ти кратному розмірі від передбаченого законом розміру.

У мережі розгорілася дискусія з приводу теми законопроекту. Деякі вважали своєчасною справою, що прийняття такого закону. Оскільки деякі реклами викликають почуття обурення і несмаку.

Чоловіки стримано відповіли, що чекають тексту закону з переліком, що можна і що не можна. Жінки також не залишилися осторонь. Адже мова не йде про заборону використання зображень жінки, розглядають тільки ті, де воно не відповідає пропагованому товару.

Якщо даний документ затвердять у другому читанні, то в силу він вступить через 10 днів після опублікування.

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