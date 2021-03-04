В Україні почнуть розбиратися з подвійним громадянством

Відповідний документ підписав Президент України Володимир Зеленський у четвер, 5 березня, повідомляє прес-служба Офісу президента.

Відзначається, що глава держави підписав указ щодо подвійного громадянства в Україні, а також можливості займати державні посади людям з подвійним громадянством.

Тепер Кабмін спільно з ЦВК і СБУ повинні протягом двох місяців провести аналіз українського законодавства з питань, пов'язаних з подвійним громадянством. Згідно з Указом, відповідні органи повинні встановити, чи мають право люди з іноземним громадянством займати певні посади або виконувати функції держави.

Крім цього, протягом півроку на розгляд Верховної Ради має бути внесений законопроект, яким людям з подвійним громадянством буде заборонено претендувати на виконання функцій держави або посади в стратегічних об'єктах держвласності. Також таким громадянам заборонять мати доступ до державної таємниці, бути членом виборчої комісії, офіційним спостерігачем або проводити передвиборчу агітацію. Заборонять таким особам також вступати в політичні партії.

Додамо, що за подачу недостовірних відомостей про відсутність іноземного громадянства буде встановлена відповідальність.

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