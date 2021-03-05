Українка вже майже рік рятує бійців ЗСУ на Донбасі
Як передає Politeka.net, про старшого бойового медика роти Аліну Шевчук розповіли на Facebook-сторінці штабу ООС.
До служби Аліна вісім років пропрацювала в Кодимській районній лікарні медичною сестрою хірургічного відділення. Тому коли вона потрапила в армію, то вже була добре підготовленим фахівцем.
До служби Аліна вісім років пропрацювала в Кодимській районній лікарні медичною сестрою хірургічного відділення. Тому коли вона потрапила в армію, то вже була добре підготовленим фахівцем.
За час служби на її пам'яті був один важко поранений боєць, який вже повернувся в підрозділ і продовжує виконувати завдання.
Крім того, дівчина і лікує своїх колег від застуди.
"До неї охоче звертаються, хлопці знають - Аліна порадить, виміряє температуру, тиск, при необхідності, дасть таблетки, поспілкується, пригостить чаєм. А якщо щось серйозніше-то направить вже до лікарів. Це теж має свій позитивний вплив на чоловічий колектив", - розповіли в штабі ООС.
Вдома Аліну чекає десятирічний син Влад. Хлопчик сумує за мамою, але як майже дорослий – розуміє мамину службу, вчиться добре, про що бадьоро «доповідає» по телефону.
"Я давно мріяла про службу, але думала що не впораюся з обов'язками або підведу колектив. Я тут як майже сімейний лікар - весь час з пацієнтами", - поділилася Українка.
Нагадаємо, що українці захопилися історією трьох братів, які пішли на фронт.
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