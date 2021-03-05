Українка вже майже рік рятує бійців ЗСУ на Донбасі



До служби Аліна вісім років пропрацювала в Кодимській районній лікарні медичною сестрою хірургічного відділення. Тому коли вона потрапила в армію, то вже була добре підготовленим фахівцем. Як передає Politeka.net , про старшого бойового медика роти Аліну Шевчук розповіли на Facebook-сторінці штабу ООС.До служби Аліна вісім років пропрацювала в Кодимській районній лікарні медичною сестрою хірургічного відділення. Тому коли вона потрапила в армію, то вже була добре підготовленим фахівцем.

За час служби на її пам'яті був один важко поранений боєць, який вже повернувся в підрозділ і продовжує виконувати завдання.

Крім того, дівчина і лікує своїх колег від застуди. "До неї охоче звертаються, хлопці знають - Аліна порадить, виміряє температуру, тиск, при необхідності, дасть таблетки, поспілкується, пригостить чаєм. А якщо щось серйозніше-то направить вже до лікарів. Це теж має свій позитивний вплив на чоловічий колектив", - розповіли в штабі ООС.