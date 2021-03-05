На Іванофранківщині вандали спаплюжили пам'ятник Тарасу Шевченку

Як передає Politeka.net, подробиці та кричущі кадри показав міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків на своїй сторінці в Facebook.



"У Підпечерах сталася провокація! Під будинком культури відрізали голову пам'ятнику Тараса Шевченка! Очевидно, вандали "приурочили" свої дії до Дня народження нашого Кобзаря", - повідомив мер міста.

Також він звернувся в поліцію, щоб з'ясувати, хто ж зробив такий вчинок.

"Сподіваюся, що ми скоро з'ясуємо хто це зробив! Прошу правоохоронні органи знайти злочинців і гідно "оцінити" цю провокацію!", - підсумував міського голова.

Українці були шоковані таким вчинком вандалів.

"Знайти, поламати руки. Зростуться - ще раз поламати. І так кілька разів. Іншим буде наука", " чому людям просто не живеться на землі? Чому є такі люди, які не можуть жити, якщо не нашкодять.? Так живи, людина. Живі, радій кожному дню, тому що завтра може і не бути", "Сум, шкода, сльози навертаються на очі. Як так можна поглумитися над пам'ятником такого великого поета Тараса Шевченка. Це Варвари. У них немає нічого святого", -

Нагадаємо, вандали влаштували погром у ботсаду Києва: кадри безчинства.

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