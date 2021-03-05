На Херсонщині пансіонери ледь не залишилися без виплат
Як передає Politeka.net, про інцидент розповіли у відділі комунікацій Національної поліції області.
Про зникнення грошей повідомила листоноша, яка розносила пенсію. Жінка була в розпачі.
За її словами, сумка з грошима могла випасти з її великої сумки, коли вона на вулиці перед будинком отримувала кореспонденцію.
Після того як правоохоронці оглянули всю прилеглу до передбачуваного місця зникнення грошей територію, вони опитали жителів.
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Очевидці повідомили, що бачили в селі немісцевий автомобіль. Правоохоронці встановили його власника і попрямували до нього додому.
"Спочатку він пояснив, що взагалі нічого не знає про втрачені кошти. А коли йому пояснили, що це пенсійні виплати і для когось єдиний дохід, чоловік приніс сумку з грошима",-розповіли в поліції.
За словами чоловіка, він їхав на своєму автомобілі і звернув увагу на сумку, яка лежала біля дороги. Коли побачив всередині кошти, вирішив забрати собі. За його словами, він не знав, що це пенсійні виплати. Гроші листоноші повернувши і вона змогла виплатити людям пенсії.
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