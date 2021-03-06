На Донеччині врятували дитину з крижаної води

Як передає Politeka.net, подробиці події розповіли на Telegram-каналі ДСНС України.

Все сталося 5 березня, в Волноваському районі. До рятувальників надійшло повідомлення, що на місцевій водоймі під лід провалилася дитина.

"По прибуттю було встановлено, що хлопчика 2012 року народження врятували до прибуття рятувальників. Для того щоб надати кваліфіковану медичну допомогу дитині, бійці ДСНС на спеціальній аварійно-рятувальній машині терміново транспортували постраждалого хлопчика до Курахівської міської лікарні", - йдеться в повідомленні.

Причини та обставини події встановлюються.

Рятувальник також попередили батьків і порекомендували проводити роз'яснювальну роботу зі своїми дітьми.

Варто відзначити, що останнім часом в Україні почастішали схожі інциденти, а деякі закінчуються трагічно.

Так, на Київщині під лід провалилися дві дитини. Одного вдалося врятувати, а інший, на жаль, потонув.

Загиблою виявилася 11-річна дівчинка.

Нагадаємо, понад 70 рятувальників кинулися на пошуки киянина, працює техніка: фото і подробиці переполоху.

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