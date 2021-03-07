Український синоптик Роман Мурмило розповів, коли очікувати настання справжньої теплої весна і що цьому заважає

Як повідомляє Politeka.net, синоптик відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Роман Мурмило в бліц-інтерв'ю виданню Obozrevatel розповів, що найближчими днями марно сподіватися на різке потепління і прихід справжньої весни. Погода в березні, за словами фахівця, буде відповідати всім кліматичним нормам періоду ранньої весни.

Експерт зазначає, що настанню справжньої весни в Україні заважають нічні мінусові температури, які навіть заморозками складно назвати. Однак, така погода властива початку березня, нічого дивного в цьому немає. "Це навіть не заморозки, це негативні температури вночі. Це характерно для березня і навіть для початку квітня", - говорить Мурмило.

Також, за словами синоптика, вплив на середньодобову температуру надаватиме наявність снігового покриву, який все ще зберігається в деяких регіонах України. "Утворення туманів, ожеледиці - це все взаємопов'язане. Вечірні та нічні тумани не дадуть температурі підвищуватися вдень", - пояснив фахівець.

Зазначимо, що синоптики вважають приходом весни період, коли середньодобова температура вдень і вночі повинна перевищувати +5 градусів тепла. Цей період настає в нашій країні, згідно зі статистикою, приблизно з 25 березня по 3 квітня, а в південній частині України трохи раніше – з 18 по 25 березня.

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