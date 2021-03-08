8 березня в столиці неспокійно, проходить чергова акція протесту, силовики оточили держдачу Зеленського

Як передає Politeka. net, у понеділок 8 березня, активісти, прихильники засудженого Сергія Стерненка планували влаштувати акцію протесту біля державної дачі президента Зеленського в Конча-Заспі. До державних дач попрямували машини Нацгвардії, повідомляє Telegram-канал Pavlovsky News.

Під держдачею президента за даними журналістів вже знаходяться автобуси Національної поліції, спецтранспорт, а також, сюди наближаються вантажівки з нацгвардійцями. Протестувальники близько 17 години вирушили до держдачі президента України.

У пабліку повідомляють, що під Конча-Заспу стягуються зелені автобуси Нацгвардії.

Під стінами держдачі почалася акція протесту з вимогою "скасувати репресії" щодо Сергія Стерненка та Андрія Антоненка.

Активісти своїми акціями протесту намагаються привернути увагу президента до їхніх проблем, вони звертаються до Зеленського: "Ваше мовчання і бездіяльність тримає людей за ґратами", - заявляють активісти.

Також вони обклеїли ворота і паркан написами: "Венедиктову - у відставку", "Аваков - чорт", "Волю Стерненка" і "FreeRiffmaster".

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