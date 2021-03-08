8 березня в столиці неспокійно, проходить чергова акція протесту, силовики оточили держдачу Зеленського
Як передає Politeka. net, у понеділок 8 березня, активісти, прихильники засудженого Сергія Стерненка планували влаштувати акцію протесту біля державної дачі президента Зеленського в Конча-Заспі. До державних дач попрямували машини Нацгвардії, повідомляє Telegram-канал Pavlovsky News.
Під держдачею президента за даними журналістів вже знаходяться автобуси Національної поліції, спецтранспорт, а також, сюди наближаються вантажівки з нацгвардійцями. Протестувальники близько 17 години вирушили до держдачі президента України.
У пабліку повідомляють, що під Конча-Заспу стягуються зелені автобуси Нацгвардії.
Святковий Кіркоров затискав в обіймах Полякову і Ротару, несподівано принизивши Пугачову: "Нехай її Галкін вітає"
Серйозна Ірина Білик несподівано звернулася до українок, заговоривши про життя без чоловіків: "Змогли б?"
Неприємності наздогнали Кошового та Ткача з "Квартал 95" прямо перед концертом, з'явилися кадри: "Тільки ось..."
Вагітна дружина "Холостяка" Добриніна розкрила їх різницю у віці, цифра вражає: "Ще та парочка"
56-річна Повалій вилила душу після переїзду в Росію, боялася жити: "Не бачила майбутнього"
Під стінами держдачі почалася акція протесту з вимогою "скасувати репресії" щодо Сергія Стерненка та Андрія Антоненка.
Активісти своїми акціями протесту намагаються привернути увагу президента до їхніх проблем, вони звертаються до Зеленського: "Ваше мовчання і бездіяльність тримає людей за ґратами", - заявляють активісти.
Також вони обклеїли ворота і паркан написами: "Венедиктову - у відставку", "Аваков - чорт", "Волю Стерненка" і "FreeRiffmaster".
Нагадаємо, що у МВС терміново звернулися до українців, ситуація загострюється: "будь ласка..."
Як повідомляла Politeka, "Нацкорпус" мітингував під КМДА проти корупційних схем столичних чиновників
Також Politeka писала, що "Ми виживаємо, а не живемо": бунт спалахнув у Харкові, люди перекривають дороги, кадри