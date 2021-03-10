Співачка Ліда Лі, бек-вокалістка та підопічна артиста Дмитра Монатіка, знає толк у розвагах

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала свіжі кадри в "сторіз" у себе в Instagram, на яких постала за цікавим заняттям відразу з двома чоловіками і подружкою.

Ліда захопила кокетливим вбранням, одягнувшись в шкіряну міні-спідницю, темну кофтинку й високі чобітки.

Так, під час відпочинку з друзями в одному з розважальних закладів артистка взяла участь в оригінальному конкурсі. Вони з подружкою повернулися один до одного спиною, затиснувши своїми тілами жовту повітряну кульку. Судячи з усього, їм належало з силою тиснути до тих пір, поки та не лопне. Дівчата старалися як могли, але нічого не виходило, тоді їм на виручку поспішили два хлопця, які штовхали водночас кожну з них. У залі при цьому звучали оплески та підбадьорливі вигуки: "Сильніше тисніть, друзі!"

Чим закінчилоая ця дике розвага й чи лопнула кулька, історія, на жаль, замовчує.

"Боротьба кульки, двох чоловіків і тендітних дівчаток", - підписала кадри підопічна Монатіка.

Раніше ми розповідали, як зухвала брюнетка похвалилася апетитною фігуркою в незвичайному боді. Ліда показала, що вміє витворяти зі своїм тілом, здивувавши акробатичним трюком. Дівчина розставила широко ніжки, ризикуючи засвітити зайве.

"Який вогонь🔥 😍"; "ой😆 👌"; "Уляля, гаряче🔥"; "захоплення😍"; "Ах, ця Ліда 😍", - відгукнулися в коментарях користувачі.

Нагадаємо, що підопічна Монатіка в лосинах енергійно покрутила "горішком" заради ідеальних форм:"Давайте разом".

Також Politeka писала, що підопічна Монатіка розбурхала ідеальною фігуркою в мікробікіні:"Дастіш фантастіш".