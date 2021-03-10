Співачка Ліда Лі, бек-вокалістка та підопічна артиста Дмитра Монатіка, знає толк у розвагах
Як передає Politeka.net, зірка опублікувала свіжі кадри в "сторіз" у себе в Instagram, на яких постала за цікавим заняттям відразу з двома чоловіками і подружкою.
Ліда захопила кокетливим вбранням, одягнувшись в шкіряну міні-спідницю, темну кофтинку й високі чобітки.
Так, під час відпочинку з друзями в одному з розважальних закладів артистка взяла участь в оригінальному конкурсі. Вони з подружкою повернулися один до одного спиною, затиснувши своїми тілами жовту повітряну кульку. Судячи з усього, їм належало з силою тиснути до тих пір, поки та не лопне. Дівчата старалися як могли, але нічого не виходило, тоді їм на виручку поспішили два хлопця, які штовхали водночас кожну з них. У залі при цьому звучали оплески та підбадьорливі вигуки: "Сильніше тисніть, друзі!"
Чим закінчилоая ця дике розвага й чи лопнула кулька, історія, на жаль, замовчує.
Святковий Кіркоров затискав в обіймах Полякову і Ротару, несподівано принизивши Пугачову: "Нехай її Галкін вітає"
Фреймут вразила зовнішністю в юності до скандальної слави і "Танців з зірками": "Була на жінку схожа..."
"Кіт спав на обличчі": життя 4-місячної дитини трагічно обірвалося на Рівненщині, перші подробиці
У Києві розправилися з жінкою-інспектором поліції, більше 40-ка ножових: "При собі у загиблої було..."
"Я не знаю, як мені жити": українка втратила 13-річну доньку через страшну хворобу, подробиці трагедії
"Боротьба кульки, двох чоловіків і тендітних дівчаток", - підписала кадри підопічна Монатіка.
Раніше ми розповідали, як зухвала брюнетка похвалилася апетитною фігуркою в незвичайному боді. Ліда показала, що вміє витворяти зі своїм тілом, здивувавши акробатичним трюком. Дівчина розставила широко ніжки, ризикуючи засвітити зайве.
"Який вогонь🔥 😍"; "ой😆 👌"; "Уляля, гаряче🔥"; "захоплення😍"; "Ах, ця Ліда 😍", - відгукнулися в коментарях користувачі.
Нагадаємо, що підопічна Монатіка в лосинах енергійно покрутила "горішком" заради ідеальних форм:"Давайте разом".
Також Politeka писала, що підопічна Монатіка розбурхала ідеальною фігуркою в мікробікіні:"Дастіш фантастіш".