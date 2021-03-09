Українська співачка Настя Каменських розважилася вранці, поки її чоловік Олексій Потапенко (Потап) ще спав
Як передає Politeka.net, нові кадри з'явилися на сторінці артистки в Instagram. 33-річна співачка показала, як провела ранок.
Каменських похвалилася, що встигла багато чого, поки чоловік ще спав.
"Я вже позаймалася, поробила іспанську, повбирала, поснідала, а Леха мій тільки прокинувся. Але я не про це хотіла поговорити, я хотіла вам показати татушку, яку я зробив Лехе своєму», - говорить співачка в сторіс.
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Також вона запитала, чи залишить чоловік собі таке «тату». "А можна Я прокидаюся без глядачів?",- невдоволено пробурчав він у відповідь.
"А по-моєму красиві татушки, дуже мужні", - зазначила Настя.
Однак пустощі Каменських призвело до не найприємніших наслідків. Виявилося, що чорнило кулькової ручки, якою артистка намалювала "тату" дружину віддрукувалося на постільній білизні, залишивши плями.
«Це звичайно смішно і весело, поки я не побачила ці моторошні сліди на ліжку від кулькової ручки. Ось, блін", - каже засмучена Настя.
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