Модель і переможниця "Супер Топ-модель по-українськи" Таня Брик показала кілька фото до слави, схуднення і популярності в мережі
Під час участі у відомому шоу Тані довелося помітно схуднути і з тих пір дівчина дотримується певних правил харчування і змінила спосіб життя. Щоб перетворитися, модель довгий час контролювала своє харчування за допомогою спеціальної дієти і фізичних вправ.
Цього разу Таня вирішила показати архівні фото на прохання своїх шанувальників у соціальній мережі Instagram. Красуня із задоволенням показала миле дитяче фото з батьком, з яким в обнімку позувала. Також дівчина поділилася кадром, зробленим в 2011 році під час найпершої своєї фотосесії.
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Після цього Брик поділилася фото-спогадом, на якому вона разом з іншими учасниками робила пам'ятні кадри зі спеціальної фотосесію: «Тут дають догану нам за провалений показ в Одесі».
Після цього зірка також поділилася кадром, зробленим спеціально для глянцевої обкладинки журналу.
А ось під пікантним фото без одягу і прикриваючись одним рушником, модель розповіла про свої правила, які допомогли їй налагодити режим і скинути зайве. За словами Брик, її часто запитують саме про це.
"Занадто відверто; на скільки ккал харчуєтеся?; Боже яка ж ви красива😍 😍; останній причому пиши в 4-5 ️ ️ будь-який нутріціоніст вам скаже що це не сприятливо впливає на організм; як можна останній раз харчуватися в 5? А потім що? Якийсь перекус? Вкусняшки? Їсте ПП смаколики? Або взагалі виключили?» - засипали питаннями дівчину шанувальники.
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