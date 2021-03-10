Модель і переможниця "Супер Топ-модель по-українськи" Таня Брик показала кілька фото до слави, схуднення і популярності в мережі

Під час участі у відомому шоу Тані довелося помітно схуднути і з тих пір дівчина дотримується певних правил харчування і змінила спосіб життя. Щоб перетворитися, модель довгий час контролювала своє харчування за допомогою спеціальної дієти і фізичних вправ.

Цього разу Таня вирішила показати архівні фото на прохання своїх шанувальників у соціальній мережі Instagram. Красуня із задоволенням показала миле дитяче фото з батьком, з яким в обнімку позувала. Також дівчина поділилася кадром, зробленим в 2011 році під час найпершої своєї фотосесії.

Після цього Брик поділилася фото-спогадом, на якому вона разом з іншими учасниками робила пам'ятні кадри зі спеціальної фотосесію: «Тут дають догану нам за провалений показ в Одесі».

Після цього зірка також поділилася кадром, зробленим спеціально для глянцевої обкладинки журналу.

А ось під пікантним фото без одягу і прикриваючись одним рушником, модель розповіла про свої правила, які допомогли їй налагодити режим і скинути зайве. За словами Брик, її часто запитують саме про це.

"Занадто відверто; на скільки ккал харчуєтеся?; Боже яка ж ви красива😍 😍; останній причому пиши в 4-5 ️ ️ будь-який нутріціоніст вам скаже що це не сприятливо впливає на організм; як можна останній раз харчуватися в 5? А потім що? Якийсь перекус? Вкусняшки? Їсте ПП смаколики? Або взагалі виключили?» - засипали питаннями дівчину шанувальники.

Нагадавши, переможниця "Супер Топ-модель по-українськи" Таня Брик влаштувала випробування для сідниць

А ще Politeka писала, що переможниця "Супер Топ-модель по-українськи" Таня Брик показала майстерність на пілоні

Також Politeka повідомляла, що переможницю "Супер топ-модель по-українськи" Таню Брик порівняли з Анджеліною Джолі, сміливе фото