В Івано-Франківську склалася критична ситуація з коронавірусом

Як передає Politeka.net, тривогу у себе на сторінці в Facebook забив мер міста Руслан Марцінків.

За його словами, епідеміологічна обстановка в місті найгірша з початку пандемії.

"Звертаємося в область, щоб віддали ще один поверх кардіоцентру для розміщення пацієнтів. Ситуація в місті критична, маємо найбільшу захворюваність і смертність за весь час пандемії. Наповненість медичних закладів - понаднормова. Минулого тижня ми знайшли можливість відкрити додаткові місця, але зараз практично всі можливості міста ми вже вичерпали", - зазначив міський голова.

Варто зазначити, що на Івано-Франківщині фіксують значне збільшення хворих на COVID-19 ще з кінця лютого.

17 лютого регіональною комісією з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій було прийнято рішення з 22 по 28 Лютого посилити карантинні обмеження.

Лише за останню добу, 8 березня, в області було зареєстровано 433 випадки захворювання коронавірусом.

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