У Запоріжжі жорстоко побили собаку на очах у маленьких дітей

Як передає Politeka.net, кадри того, що сталося опублікували очевидці в мережі (щоб подивитися - доскрольте сторінку до кінця)

"Скільки ця жесть триватиме?",- йдеться у підписі до відео.

На опублікованих кадрах видно, як чоловік і його дружина по черзі били тварин.

Все це відбувалося в присутності двох маленьких дітей.

Українці були шоковані побаченим і засудили таку нелюдську поведінку чоловіка і жінки.

"Дивитися боляче! Я б не змогла проїхати мовчки", "Одного не розумію, навіщо, навіщо ти береш? Спеціально знущатися над слабким", "Ще й при дітях", "А можна припустити, що так і дітей штовхати може людина і дружину...", "Просто жесть! За що бідним тваринам такі господарі нелюди?", "Нелюди, неможливо дивитися", "Господи, заберіть їх від дітей і тварин!! Це вже кінцева", - писали в коментарях під відео.

Раніше ми розповідали, що під Києвом влаштували полювання на бездомних тварин.

За словами місцевих жителів, у малих Дмитровичах постійно стріляють у собак і кішок. Люди підозрюють кількох чоловіків, які часто ходять біля чужих будинків зі зброєю, але повідомляти в поліцію бояться - мовляв, "ще мене пристрелять або худобу".

Нагадаємо, у Києві шкуродер побив пса і викинув його на мороз.

Як повідомляла Politeka, "Побив і викинув на мороз": у Києві на камеру чоловік скоїв нелюдський вчинок.



