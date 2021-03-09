Відома українська телеведуча Леся Нікітюк показала, як проводить день після 8 Березня

Блондинка з'явилася в домашньому образі з келихом, інформує Politeka.net. Відомо, красуня має почуття гумору і нерідко смішить своїх шанувальників в Instagram.

На одних з нових фото Леся з'явилася в довгому рожевому халаті і тапочках. Спочатку телеведуча була на кухні, випиваючи з келиха. На столі можна помітити порожні пляшки з-під алкоголю.

На іншому знімку зірка також пила з келиха біля прасувальної дошки.

А на цьому кадрі красуня вигулювала собачку.

"Жінка. 9 березня 😁

Відзначає себе в коментарях 🍸", - написала Леся.

За годину пост зібрав понад 40 тисяч лайків їм багато коментарів.

"Алкоголь уранці - крок у невідомість 😄", " добре погуляла. Тепер afterparty", "Правильно,за День Народження Тараса Шевченка треба вдарити стаканчик червоненького😂", "Про, Хмельницьке пиво😂👏", "Це точно", "Це я сьогодні 😂", "Вижила 😂", "Це якщо вона вдома☝️😉, а якщо на роботу бігти, то взагалі Атас🙈😳", "У мене гора посуду після вчора тільки)))", "100% якби не школа, то ранок був би саме таким ... але діти ... відповідальність 😂", "ахах)) Леся, ну прямо фото про "наболіле" 8 березня😅

Як сьогодні важко вставати, це тільки мені? 🙃"А я на роботі🤕 😁", "ну а чого мучити себе😂 😂 😂", " Лесь, згодна ! Я точно так само роблю 😆", " що, вчора було добре ???))) 😂 ",- написали користувачі мережі.

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