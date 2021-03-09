У Чернівцях грубо порушують карантинні правила, всупереч важкій епідеміологічній ситуації в регіоні

Як передає Politeka.net, про це повідомили на сайті Головного управління Держпродспоживслужби області.

Тільки за 6 березня, під час спільних перевірок з поліцією було виявлено 23 порушень карантинних вимог. Працівниками магазинів і перукарень було зроблено попередження.

Самим злісним порушником стала адміністрація місцевого ресторану, в якому перебувало понад сто осіб.

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Щоб виключити порушення карантинних заборон, працівники поліції чергували біля кафе і ресторанів.

"Працівник Держпродспоживслужби та працівниками патрульної поліції Чернівецької області складено протоколи про адміністративне правопорушення. Біля закладів "Соло», «Бартка», "Чайковський", ресторану "Хата" чергували патрульні, що унеможливило потрапляння відвідувачів", - йдеться в повідомленні.



Глава відомства Анжела Косован також опублікувала відео з одного із закладів.

"У самому центрі міста, під час пандемії на території комунального підприємства міста, а саме, в парку Шевченка - галаслива вечірка в ресторані «Паркова вежа»", - повідомила вона на своїй сторінці в Facebook.



Варто зазначити, що за минулу добу, 8 березня, в області було підтверджено 407 нових випадків коронавірусу. 11 763 осіб зараз перебувають на лікуванні.