У Чернівцях грубо порушують карантинні правила, всупереч важкій епідеміологічній ситуації в регіоні
Як передає Politeka.net, про це повідомили на сайті Головного управління Держпродспоживслужби області.
Тільки за 6 березня, під час спільних перевірок з поліцією було виявлено 23 порушень карантинних вимог. Працівниками магазинів і перукарень було зроблено попередження.
Самим злісним порушником стала адміністрація місцевого ресторану, в якому перебувало понад сто осіб.
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Щоб виключити порушення карантинних заборон, працівники поліції чергували біля кафе і ресторанів.
"Працівник Держпродспоживслужби та працівниками патрульної поліції Чернівецької області складено протоколи про адміністративне правопорушення. Біля закладів "Соло», «Бартка», "Чайковський", ресторану "Хата" чергували патрульні, що унеможливило потрапляння відвідувачів", - йдеться в повідомленні.
Глава відомства Анжела Косован також опублікувала відео з одного із закладів.
Варто зазначити, що за минулу добу, 8 березня, в області було підтверджено 407 нових випадків коронавірусу. 11 763 осіб зараз перебувають на лікуванні.
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