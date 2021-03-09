Співачка Тіна Кароль влаштувала стриптиз на сцені посеред свого концерту

Як передає Politeka.net, свіже відео з'явилося на фан-сторінці артистки в Instagram. Як сказано в підписі до кадрів, відео було знято 8 березня в Одесі.

Тіна Кароль розповіла, що у неї всі її пісні відразу брали на радіо, просячи написати щось більш легковажне. При цьому артистка стала розстібати на собі білу сорочку.

"Ну ви знаєте, мене довго просити не варто, ось взяла і написала. Костюм оригінальний", - сміючись сказала співачка і зняла з себе сорочку.

Кароль залишилася в салатовій Екстра-міні сукні з V-подібним декольте. У такому вигляді співачка виконала пісню "Пупсик", яка з'явилася в 2006 році. Виявляється її написанню передувала ось така історія.

Нагадаємо, раніше Тіна Кароль знаменитість записала Селфі-відео, блиснувши бюстом у відвертому декольте. Тіна одягла чорне плаття, яке трималося на її грудях. Співачка піднесла камеру ближче, відобразивши спокусливі обсяги у всій красі.

Зверху Кароль одягла білу сорочку, зробивши образ трохи скромніше.

У такому образі артистка Кароль з'явилася в новому шоу "Ліпсінк Батл".

Нагадаємо, що казково красива Кароль зізналася, що знайшла щастя: «Це реально подарунок небес».

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