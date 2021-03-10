Відома українська співачка Оля Полякова розповіла про почуття провини

Зірка веде напружений графік роботи, передавати Politeka.net. Крім того, що красуня бере участь у записі різних шоу, записує пісні і знімає кліпи, вона також часто виходить в прямі ефіри на сторінках в соцмережах.

У такому режимі важко приділяти достатньо часу дітям - 16-річній Маші й 9-річній Алісі.

У своєму новому інтерв'ю одному з Ютуб-каналів, артистка розповіла, чи відчуває вона провину перед дочками. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Зірка розповіла, що зараз вже абсолютно не відчуває почуття провини.

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"Я вважаю, що почуття провини - це абсолютно руйнівна історія. Я відчувала це, а потім сіла і поговорила з собою. І взагалі мені потрібен психотерапевт давно. Я ніколи не була у психотерапевта, але для мене ці інтерв'ю - це завжди психотерапевтичні", - зазначила артистка.

Зірка розповіла, що промовляючи інформацію вголос, вона дивиться на це з боку. Полякова обмірковує сказане, подивившись відео з собою. Так, було і коли в одному з інтерв'ю вона розповіла, що картає себе за дітей, які рідко бачать матір через напружений графік.

"Що потрібно дітям? Їм потрібна здорова, реалізована незасмикана побутом і невдачами мама, яка займається і горить улюбленою справою", - поділилася співачка.

На думку артистки, діти дивлячись на матір, повинні брати з неї приклад, і теж "горіти" своїм заняттям.

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