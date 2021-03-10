Голлівудська актриса Анджеліна Джолі показує стильні образи навіть в самих звичайних нарядах

Популярність до актриси прийшла досить давно, і вона не раз примножувалася завдяки фотосесіям зірки, а також її неймовірним ролям в різних кінокартинах. Щоб бути на висоті, артистка завжди слідувала певному стилю в зйомці.

Навіть макіяж Джолі протягом багатьох років не змінювався, а сама вона дуже ретельно стежить за засобами по догляду для тіла і шкіри обличчя. Як видно на серії архівних фото, представлених фанатами в Instagram, актриса завжди була дуже струнка і дивно яскрава.

Навіть колір волосся Джолі намагалася практично не міняти, повертаючись до рідного відтінку. У простій майці болотного відтінку з декольте завдяки короткій довжині їй вдалося підкреслити і плоский живіт. Харизматичний вираз обличчя тільки додало спокусливості актрисі. А тату на тілі ідеально доповнили бунтарський стиль.

Як відомо, Джолі дебютувала в кіно в 1982 році, зігравши роль у фільмі «У пошуках виходу». Однак популярність здобула після того, як зіграла героїню відеоігор Лару Крофт двох частинах фільму. Саме в цей період Анджеліна почала зачаровувати весь світ своєю красою.

"Ви чудові зовні, але всередині - безцінні. Ви рідкісна і дорогоцінна перлина ... Бажаю тобі вічного щастя", " ти як прекрасна музика, пестить мою душу. Я дивлюся на тебе, захоплююся твоєю красою, моя королева", "ці губи просто потрібно регулярно цілувати", "забув, наскільки прекрасна була Анджеліна Джолі і досі добре виглядає", - писали в коментарях під фото Анджеліни.

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