Відома модель Анастасія Покрещук, зірка "Від пацанки до панянки", розповіла про проблему через операції
На кадрах Похрещук позувала в шубці, сидячи в автомобілі. Анастасія розповіла, що вона більше ніколи не буде пити. Вона вперше випила з того часу, як знайшла нову зовнішність. виявилося, що алкоголь через них негативно вплинув на дівчину. Тому зірці доведеться відмовитися від алкоголю зовсім. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Більше ніколи. Хоча Аня сказала, що це просто організм не звик", - написала під роликом Анастасія.
Фанати подивилися ролик більше 10 тисяч разів і написали коментарі:
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"Потрібно потихеньку втягуватися)))", "у мене не ексклюзивне і те ж саме", "Сережки дуже йдуть до образу! Око не відвести! Красуня яскрава і неповторна!", "Жах!!! Яке несподіване порівняння", " у мене були здогади, чому Анастасія не п'є. Теж вколю собі вилиці в майбутньому, щоб боротися з алкоголізмом".
Ми писали, що зірка Instagram і реаліті-шоу "Від пацанки до панянки" Анастасія Покрещук з'явилася без ліфчика.
Анастасія вирішила показати форми без білизни в леопардовій блузі. Вона розстебнула одяг, блиснувши пишними принадами.
Зірка одягла чорні штани в паєтках. Штани були на високій посадці і підкреслили тонку талію.
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