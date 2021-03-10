Відома модель Анастасія Покрещук, зірка "Від пацанки до панянки", розповіла про проблему через операції

На кадрах Похрещук позувала в шубці, сидячи в автомобілі. Анастасія розповіла, що вона більше ніколи не буде пити. Вона вперше випила з того часу, як знайшла нову зовнішність. виявилося, що алкоголь через них негативно вплинув на дівчину. Тому зірці доведеться відмовитися від алкоголю зовсім. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Більше ніколи. Хоча Аня сказала, що це просто організм не звик", - написала під роликом Анастасія.

Фанати подивилися ролик більше 10 тисяч разів і написали коментарі:

"Потрібно потихеньку втягуватися)))", "у мене не ексклюзивне і те ж саме", "Сережки дуже йдуть до образу! Око не відвести! Красуня яскрава і неповторна!", "Жах!!! Яке несподіване порівняння", " у мене були здогади, чому Анастасія не п'є. Теж вколю собі вилиці в майбутньому, щоб боротися з алкоголізмом".

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Анастасія вирішила показати форми без білизни в леопардовій блузі. Вона розстебнула одяг, блиснувши пишними принадами.

Зірка одягла чорні штани в паєтках. Штани були на високій посадці і підкреслили тонку талію.

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