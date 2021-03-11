Співак і музикант Володимир Дантес ще раз довів дружині Наді Дорофєєвій, що найкращий

Як передає Politeka.net, в Instagram опубліковані нові кадри в "сторіз" у обох зірок з їх милими домашніми витівками.

Зокрема, Володимир, мабуть, вирішив козирнути талантом перед дружиною, зігравши їй на своїй електрогітарі.

Молодий чоловік, в жовтих шкарпетках і шльопанцях, стояв мало не посеред кімнати, одягнений по-домашньому, в білу пом'яту футболку та блакитні джинси. Дантес захоплено вдарив по струнах - Дорофєєва не стримала приємних емоцій і підкинула руку, зробивши пальцями рок-жест "козу". Надя деякий час махала рукою в такт музиці.

Нагадаємо, Надя з Володимиром одружені ось уже п'ять років, і по праву вважаються однією з найбільш неординарних і міцних пар вітчизняного шоубізу. Вони часто радують шанувальників кумедними витівками і не тільки.

Зокрема, нещодавно пара засвітилася разом на шоу "Голос країни". Користувачі з ентузіазмом обговорили їхні наряди і те, як вони виглядали один з одним.

Співачка була в блискучій міні-сукні з пікантним вирізом на спині, а її чоловік в гольфі та м'ятих штанях, що трохи дисонувало.

"Коли одяглася максимально красиво, а чоловік одягнув гольф і штани з секонд хенду)"; "та він взагалі страшний😱, а вона гарненька👏"; "він дуже навіть красивий"; "найкрасивіша пара😍"; "Вааай, які ви милі ... я не можу 🥰 😍 🔥"; "Нуу прям голлівудські зірки🔥"; "Найкраща пара країни, і не тільки😮❤️"; "Боже мій😍 🔥".

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