Актриса Ольга Сумська стала схожа на співачку Мадонну

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська актриса театру і кіно Ольга Сумська опублікувала у себе на сторінці ретро фото. Цей образ не тільки захопив фанатів, але і нагадав знамениту Мадонну.

Саме з нею і порівняли красуню Ольгу Сумську, яка, незважаючи на вік, відмінно виглядає і є однією з найбільш затребуваних актрис.

На фото можна побачити Ольгу Сумську позуючу на тлі кораблів і моря. На ній червоне трикотажне плаття, зверху надіта прозора чорна куртка. Образ доповнюють чорні черевики на струнких ніжках української Роксолани.

Талію підкреслює широкий металевий ремінь, золотистого кольору, прикрашений кольоровими вставками. Темне волосся зірки завиті в дрібні кільця. Макіяж вийшов яскравий, оскільки губи нафарбовані червоною помадою.

Такий образ сподобався шанувальникам. На жаль, сама Сумська не змогла назвати фільм, для якого позувала.

"Моя героїня з 90-х... Навіть не пам'ятаю який фільм.. Але є до чого прагнути", - написала Ольга Сумська.

Першими встигли залишити свої коментарі до посту зірки естради і знаменитості. Це дме Анна-Марія. "А стиль який актуальний", - написали вони. Популярний блогер і психолог Наталія Холоденко написала під публікацією: "Вау!".

Не залишилися осторонь і звичайні Передплатники: "ніжки клас! Красуня Клааасс. Зараз це в тренді". Найоригінальнішим порівнянням стала заява про схожість Сумської зі знаменитою співачкою Мадонною. "А мені на Мадонну в молодості як дві краплі схожі)".

Нагадавши, чоловікові довелося пояснювати свою витівку.

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