У Вінниці нетвереза залишила 6-річного хлопчика на зупинці



Як передає Politeka.net, про інцидент розповіли у відділі комунікацій поліції області.



Все сталося під вечір, 8 березня. 32-річна жінка повідомила поліцейським про зникнення свого сина.

"Прибувши на виклик, від нетверезої жінки поліцейські дізналися, що дитину без нагляду вона залишила на тролейбусній зупинці, а сама пішла додому", - розповіли в поліції.



Правоохоронці відразу ж зайнялися пошуками дитини. Для цього був залучений весь особовий склад поліції Вінницької та мобільні екіпажі патрульної поліції.



На щастя, дитину знайшли в сусідньому дворі, він самостійно прямував додому.

Наразі хлопчик перебуває у бабусі, а на його матір склали адміністративний матеріал за ст.184 КУпАП (Невиконання батьками або особами, які їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) та ст. 178 КУпАП.

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