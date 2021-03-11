Артистка Олена Кравець вразила вишуканістю і витонченістю образу

Як повідомляє Politeka.net, з посиланням на сторінку "Кварталу 95".

Глядачі "Кварталу 95" люблять і знають одну з найпрекрасніших учасниць Олену Кравець.

Адже їй вдається залишатися милою і жіночною попри всю напругу творчого процесу. Шанувальники Олени Кравець також знають, що вона мама трьох дітей. Старша дівчинка і двоє чудових двійнят.

Олена володіє талантом бути сильною і успішною, це видно по тих ролях, які вона грає. Її не бентежить чоловічий колектив, вона ставиться до цього як до даності. Робота приносить задоволення, а це головне для Кравець.

Своїх дітей зірка "Кварталу 95" виховує розмовами по душах. Це стосується і дорослої дочки 18-річної Маші, а також малюків Каті і Вані. Хорошу спортивну форму Олена підтримує пілатесем, стежить вона і за харчуванням. Намагається вживати тільки корисні продукти.

Нова фотографія була опублікована на офіційній сторінці програми. Олена Кравець була в стильному чорному одязі, що підкреслювала жіночність і красу зірки.

Чорний піджак і штани доповнювали мереживні рукавички. "Вишуканість і витонченість у всьому», - написали під знімком.

Передплатники подарували масу комплементів, порівнявши Кравець з вином. Вони відзначили її красу і розум.

"Красуня!!! Жінка як дороге вино, чим старше, тим вишуканіше букет красуня, розумниця👏 і жарти супер"

"Олена, Ви розумниця і красуня, а ті хто пише негативно, похмурі типи", - написала прихильниця.

Нагадавши, розпатлана і в чорному Кравець все відверто розповіла.

Як повідомляла Politeka, Кравець начепила перуку і стала невпізнанною.

Також Politeka писала, Кравець зробила відверте зізнання.