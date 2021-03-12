Хореограф із "Танців з зірками" Олена Шоптенко відкинула зайву скромність та фартух, віддавшись веселощам
Як передає Politeka.net, 33-річна чемпіонка з бальних танців опублікувала свіже відео в своєму мікроблозі в Instagram, в якому показала, як вміє розважатися (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).
Так, Олена в чорній довгій футболці з бахромою і коротеньких шортиках постала на кухні, де нарізала овочі. Потім зазвучала запальна музика, дівчина одним махом руки позбулася ножа, дошки й фартуха та кинулася в танок.
Шоптенко з легкістю застрибнула на стіл, зухвало змахнувши розпущеною копицею волосся, та широко розставила ніжки. Дівчина спокусливо повигиналася, перебігши потім у вітальню, де продовжила енергійний танець. В кінці знесилена красуня звалилася на диван та вимкнула світло.
"Коротко про те, як проходить мій побут або #мамахочетнадискотеку😁 😅 😉", - підписала кадри Шоптенко.
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Користувачі кинулися коментувати побачене:
"Це геніально"
"круто 👍 чоловікові пощастило з вами ❤️"
"Дуже круто! Хочу також танцювати вдома! Шкода, затісно 😅"
"Захоплююся вами 🔥❤️"
"Ураган, а не Жінка.😍"
"Милаха така, принадність❤️"
"Танці з зірками повинні бути цілорічними))"
"Одна насолода слідкувати за вашим танцем!!! ❤️😍"
"Ось це заряд енергії 🔥❤️"
Раніше ми повідомляли, Шоптенко зворушила фото разом зі своїм майже трирічним сином. Дівчина притиснула хлопчика до себе й поцілувала.
"Неможливо надихатися ❤️", - написала Олена.
Нагадаємо, що Олена Шоптенко зважилася показати себе без макіяжу, поділившись відкриттям: "не працює...".
Також Politeka писала, що красуня Шоптенко з "Танців з зірками" різко змінилася, здивувавши новою зовнішністю: "до вихідних готова!".