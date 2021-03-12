Хореограф із "Танців з зірками" Олена Шоптенко відкинула зайву скромність та фартух, віддавшись веселощам

Як передає Politeka.net, 33-річна чемпіонка з бальних танців опублікувала свіже відео в своєму мікроблозі в Instagram, в якому показала, як вміє розважатися (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Так, Олена в чорній довгій футболці з бахромою і коротеньких шортиках постала на кухні, де нарізала овочі. Потім зазвучала запальна музика, дівчина одним махом руки позбулася ножа, дошки й фартуха та кинулася в танок.

Шоптенко з легкістю застрибнула на стіл, зухвало змахнувши розпущеною копицею волосся, та широко розставила ніжки. Дівчина спокусливо повигиналася, перебігши потім у вітальню, де продовжила енергійний танець. В кінці знесилена красуня звалилася на диван та вимкнула світло.

"Коротко про те, як проходить мій побут або #мамахочетнадискотеку😁 😅 😉", - підписала кадри Шоптенко.

Користувачі кинулися коментувати побачене:

"Це геніально"

"круто 👍 чоловікові пощастило з вами ❤️"

"Дуже круто! Хочу також танцювати вдома! Шкода, затісно 😅"

"Захоплююся вами 🔥❤️"

"Ураган, а не Жінка.😍"

"Милаха така, принадність❤️"

"Танці з зірками повинні бути цілорічними))"

"Одна насолода слідкувати за вашим танцем!!! ❤️😍"

"Ось це заряд енергії 🔥❤️"

Раніше ми повідомляли, Шоптенко зворушила фото разом зі своїм майже трирічним сином. Дівчина притиснула хлопчика до себе й поцілувала.

"Неможливо надихатися ❤️", - написала Олена.

Нагадаємо, що Олена Шоптенко зважилася показати себе без макіяжу, поділившись відкриттям: "не працює...".

Також Politeka писала, що красуня Шоптенко з "Танців з зірками" різко змінилася, здивувавши новою зовнішністю: "до вихідних готова!".