Існує кілька явних ознак нехорошої людини, яка буде псувати вам життя
5 ознак токсичної людини опублікував портал "thebestvideo".
- Ваші бажання і інтереси для цієї людини завжди будуть на другому, а то і на третьому або четвертому місці. Такій людині постійно потрібно поступатися, підкорятися, замовчувати власну думку;
- Від вас постійно чекають жертовності-це може проявлятися в заборонах спілкуватися з іншими людьми, навіть з батьками, людина може забороняти вам займатися своїми справами, хобі, роботою, яка приносить задоволення;
- Постійні образи і неприємні жарти, наприклад, "навіщо мені посудомийка, якщо є ти", побачивши ваше невдоволення, може навіть образитися і обуритися зі словами" Я ж жартую";
- Вам не довіряють і постійно ревнують-перед такою людиною вам доведеться постійно виправдовуватися і звітувати;
- Коли під час спілкування з людиною у вас падає самооцінка - якщо всього пару місяців тому ви вважали себе королевою, а сьогодні примовляєте: «та кому я потрібна, така товста, дурна, бідна, потворна» - потрібно бігти від такої людини без оглядки.
Нагадаємо, що три знаки зодіаку раптово зубожіють в 2021 році.
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