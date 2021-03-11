Хореограф Ілона Гвоздьова здивувала шанувальників спекотним фото з відпочинку, на якому показала свою фігуру після пологів

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська танцівниця і багаторазова учасниця шоу "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова кілька місяців тому народила другу дитину. Однак, спортивна зірка швидко повернулася у форму після вагітності і вже хизується по пляжу в сміливих купальниках. У своєму мікроблозі в Instagram зірка танцювального шоу показала яскраве фото з відпочинку в Єгипті, на якому продемонструвала ідеальну фігуру.

Як видно, Ілона зображена на красивому пляжі в затишному містечку – вона влаштувалася на пляжних гойдалках, декорованих екзотичними квітами. Перед камерою вона з'явилася в стильному роздільному купальнику незвичайного небесно-блакитного відтінку, який тільки підкреслив струнке тіло, а Свій образ доповнила темною кепочкою.

У підписі до фотографії Гвоздьова розповіла про готель, в якому відпочиває. "Поки в Києві зима, хочу поділитися з вами своїм літом... Багато хто цікавився, в якому саме готелі Відпочиваємо, так ось він @rixospremiumseagate". Шанувальники танцівниці в захваті від її нових фото, Ілону засипають компліментами і захопленими коментарями. "Втягувати живіт не обов'язково", "Клас", "красуня", "красива", "Єгипет?", "Німфа", "Ааааа, хочу на море", "Ну найкраща ж", "Спасибі! Люблю дивитися на літо, коли за вікном мінус. Мене це зігріває"," шкода не зустрілися", - пишуть в коментарях до фото Ілони.

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