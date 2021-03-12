Актриса та співачка Дженніфер Лопес вміє закрутити голови одним поглядом
Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок 51-річної голлівудської зірки в Instagram опублікували цікавий колаж з кількох її карколомних образів.
Так, не старіюча, а тільки розквітаюча з роками красуня позувала в наряді-сіточці. Прозора тканина обтягнула пружні сідниці, змусивши шанувальників пригорнутися до екранів. На першому фото Джей Ло доповнила пристрасний лук чорною кофтиною, розстебнувши її до пупка й блиснувши апетитним бюстом.
На другому фото актриса була в прозорому топі з чорним ліфом: Лопес повернулася до камери боком, показавши всю свою "пишність" в найкращому ракурсі.
"Підніміть собі адреналін 🔥 @jlo", - підписав колаж автор поста.
Мама Корольової публічно звернулася до Тарзана після скандалу з його зрадами: "Твоє призначення..."
Роздратований син 91-річного Чапкіса, який ледве ходить, покинув Україну: "Це безумство!"
Пошуки 7-річної дівчинки на Херсонщині закінчилися трагічно: "Тіло виявили в..."
Ім'я переможниці "Холостяка", яка вкрала серце Заливако, розкрили в мережі: "Нереально красива..."
Хто ховається в костюмі жаби в шоу "Маска", українці зметикували раніше Данилка і Винника: "Троє дітей і..."
Користувачі, стікаючи слинкою, засипали Джей Ло компліментами:
"jlo все ще дуже хороша"
"Яка гарна талія ❤️ але вона заміжня"
"Які розкішні сідниці"
Раніше ми розповідали, Дженніфер порадувала армію фанатів свіжим фото з Домініканської Республіки, де вона зараз працює над новим фільмом з її участю "Шлюб по зальоту". Так, Лопес показала, як розслабляється в перервах між зйомками.
Актриса розляглася на подушках, будучи в одному білому халатику. Вона зухвало його задерла, розставивши ніжки на максимум - ще трохи і було б вже непристойно. Лопес повідомила, що це її улюблені моменти - розслаблення.
Нагадаємо, що 51-річна Лопес "підсмажила" гідності в купальнику з непристойним декольте: "Джен, не балуйся!".