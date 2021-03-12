Українська телеведуча Катерина Осадча відвідала день народження групи Kazka
Як повідомляє Politeka.net, кадри з заходу зірка показала на своїй сторінці в Instagram.
На вечірці був присутній і продюсер Юрій Нікітін. Крім групи Kazka, він також в різний час співпрацював з Ольгою Горбачовою, Андрієм Данилко, неангелами і проектом Nikita.
Звичайно ж, ведуча «Світського життя» не могла обійти своєю увагою такого персонажа.
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«…що карантин закінчиться і вони знову… А ти такий продюсер, вирішив: «Закрию, не зароблю, хай займаються своєю…» - звернулася Осадча до Нікітіна.
"От харизма, от харизма", - відреагував на артистично поставлене запитання телеведучої продюсер.
"А що це неправда? Не так?» - уточнила вона.
"Не так", - відповів Нікітін.
Ймовірно, йшлося про припинення існування групи «НеАнгели», які 4 березня повідомили про свій розпад. Слава Камінська і Вікторія Смеюха були беззмінними учасницями групи «НеАнгели» з моменту її заснування в 2006 році.
"Друзі, хочу підтвердити, що з сьогоднішнього дня проект НеАнгели офіційно припиняє свою роботу в публічній площині. Вікторія і Слава починають свої сольні кар'єри. А виступати з репертуаром і під брендом НеАнгели будуть тільки на закритих (приватних) заходах. Удачі нам в наших починаннях!",- повідомив тоді Нікітін.
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