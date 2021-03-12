Українська телеведуча Катерина Осадча відвідала день народження групи Kazka

Як повідомляє Politeka.net, кадри з заходу зірка показала на своїй сторінці в Instagram.

На вечірці був присутній і продюсер Юрій Нікітін. Крім групи Kazka, він також в різний час співпрацював з Ольгою Горбачовою, Андрієм Данилко, неангелами і проектом Nikita.

Звичайно ж, ведуча «Світського життя» не могла обійти своєю увагою такого персонажа.

«…що карантин закінчиться і вони знову… А ти такий продюсер, вирішив: «Закрию, не зароблю, хай займаються своєю…» - звернулася Осадча до Нікітіна.

"От харизма, от харизма", - відреагував на артистично поставлене запитання телеведучої продюсер.

"А що це неправда? Не так?» - уточнила вона.

"Не так", - відповів Нікітін.

Ймовірно, йшлося про припинення існування групи «НеАнгели», які 4 березня повідомили про свій розпад. Слава Камінська і Вікторія Смеюха були беззмінними учасницями групи «НеАнгели» з моменту її заснування в 2006 році.

"Друзі, хочу підтвердити, що з сьогоднішнього дня проект НеАнгели офіційно припиняє свою роботу в публічній площині. Вікторія і Слава починають свої сольні кар'єри. А виступати з репертуаром і під брендом НеАнгели будуть тільки на закритих (приватних) заходах. Удачі нам в наших починаннях!",- повідомив тоді Нікітін.

Нагадаємо, раскрасневшаяся Осадча притулилася до красеня з "Майстер Шеф": "Ах!!! Який чоловік"

Як повідомляла Politeka, 37-річна Осадча в пір'ї зважилася показати себе до макіяжу і після, інша людина: "перевтілення"

Також Politeka писала, що бабуся Каті Осадчої захопила моложавістю на рідкісному спільному фото: "Три покоління жінок..."