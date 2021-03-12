Співачка Настя Каменських залишилася одна вдома і зайнялася улюбленою справою

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Настя Каменських, яка кілька років тому вийшла заміж за Олексія Потапенка, часто радує шанувальників яскравими фото і відео в соцмережі Instagram. Так, цього разу красуня виклала у своєму мікроблозі чарівні фото, а в підписі до нього розповіла про те, що потрібно піклуватися про себе.

Як видно, на новому фото Зоряна красуня відображена в затишній кімнаті, схоже, це ванна або гардеробна, вона чепуриться, стоячи біля дзеркала. Перед камерою Настя з'явилася в цікавому вбранні з чорним пушком, який підкреслює пружні груди. Пишні кучері співачка в момент зйомки якраз укладає в цікаву зачіску, а на її обличчі легкий макіяж, вона кокетливо склала губки бантиком.

У підписі до фотографії Каменських розповідає, як важливо дівчатам піклується про себе. "Турбота про себе - важлива частина життя кожної дівчини. Але важливо пам'ятати, що справжня турбота про себе – це не тільки зовнішній догляд. Це про прийняття себе, своїх недоліків і постійна робота над собою. Це означає кайфувати від кожного дня, від часу наодинці з собою і від себе самої. Від того, що ти – це ти!",- написала Настя.

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