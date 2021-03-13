Дружина відомого телеведучого Володимира Остапчука показала себе вичавленою як лимон і поділилася рецептом, що знімає втому

Як передає Politeka.net, Христина Горняк, нова дружина Володимира Остапчука, у своєму сторіс в Instagram опублікувала кілька відео, в якому показала, що відновлює її сили, після важкого робочого дня.

Христина розмістила добірку відео, на яких виглядала за її ж словами "вичавленою як лимон". Вона зізналася, що після важкого робочого дня, вирушила на танці, адже вона "танцюючий нотаріус".

Додому, після гарячих танців, дружина телеведучого прийшла зовсім виснажена. Чорно-біле відео дівчина підписала "втомлена, але істина близько...". Христина мала на увазі відому фразу "In vino veritas" - "Істина у вині".

Вона заявила, що єдине, що може допомогти їй зняти втому, це келих вина.

Христина робила відео то кольорове, то чорно-біле, створюючи ефект втоми. Однак і без цього по її виснаженому обличчю було видно що дівчина не в найкращій формі.

В одній з сторіс Христина вирішила розповісти "поки чоловіка немає" історію яка з нею трапилася.

Зрештою дівчина випила напій, заявивши, що стало набагато краще. Весела, трохи під шафе Христина заявила, що невирішених ситуацій не буває.

"Ще раз ця ситуація дала мені зрозуміти, що немає таких ситуацій, які неможливо вирішити!".

Вийшло так, що вітчим Христини відомий скульптор Богдан Томашевський не потрапив до переліку оголошених скульпторів, які створили скульптуру Шевченка, встановлену у Флоренції на день народження великого поета. Тому Христина вирішила відновити справедливість, вона кілька днів намагалася з'ясувати чому так сталося. Зрештою оголосила всім своїм передплатникам, що пишається тим, що її родич "зробив внесок в історію України".

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