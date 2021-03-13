Співачка Настя Каменських прикрила стрункі ноги толстовкою, дивуючи схудлою фігурою

Не так давно зірка розповіла, як важливо відчувати себе комфортно в своєму тілі, піклуватися про себе і приділяти час собі коханій. За словами Каменських, тільки з хорошим відпочинком і незначними дрібницями, якими можна себе балувати, вихідні пройдуть добре.

Почати свою суботу Каменських вирішила правильно і продемонструвала яскравий весняний образ в новій толстовці від власного бренду, а також позувала в велосипедках кольору металік.

Дитячі рожеві шпильки на укладених волоссі перетворили зірку в грайливу дівчину, яку вона так старанно намагається зобразити, нагадуючи про свій кліп «дівчатка рулять».

"З найближчих планів: надіти улюблене худі з моєї майбутньої колекції Grls Rule і піти рулити світом! 🔥 🤟 Дівчатка, а як ви проведете цю суботу?» - написала Каменських.

Ось як реагують на образ зірки в мережі:

"На роботі; приготувати суботній обід; бузковий колір, дуже люблю і Вам йде!; Милашка, Настя, досить худнути; красива; гарненька; Вдома, відпочивати☺; Богиня❤️; я звичайно не дівчинка, але це... Рулити світом тут какбе чергу, але якщо що, то я скажу що ти за мною займала)); дуууже Класні і ти на них кавайна і мила; як завжди на висоті, Каменська не неповторна».

Також красуня виклала в своєму мікроблозі чарівні фото, а в підписі до нього розповіла про те, що потрібно піклуватися про себе.

"Турбота про себе-важлива частина життя кожної дівчини. Але важливо пам'ятати, що справжня турбота про себе – це не тільки зовнішній догляд. Це про прийняття себе, своїх недоліків і постійна робота над собою. Це означає кайфувати від кожного дня, від часу наодинці з собою і від себе самої. Від того, що ти – це ти!",- написала Настя також пару годин тому.

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