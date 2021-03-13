На сцені "Дизель шоу" несподівано з'явилися Ірина Білик і Олександр Лукашенко

Як повідомляє Politeka.net, актори студії "Дизель шоу" вирішили пофантазувати на тему новорічного корпоративу білоруського президента Олександр Лукашенко, на якому нібито виступала українська зірка Ірина Білик. На сторінці проекту в соцмережі Instagram опублікували кумедні фотографії цього номера і, як зазначили, шанувальники, акторів майже не відрізнити від справжніх особистостей.

Роль Лукашенка в постановці зіграв, очевидно, актор студії Сергій Писаренко. Він вийшов на сцену в дорогому костюмі з приклеєними вусами і в перуці. Виглядає актор так, що дійсно складно відрізнити від справжнього білоруського президента. Точно так само і з актрисою, яка зіграла Ірину Білик, шанувальники вирішили, що це Яна Глущенко, хоча відрізнити її від справжньої зірки просто неможливо. Дівчина вийшла на сцену в атласній зеленій блузці, поверх якої одягла яскравий жовтий піджак, свій образ вона доповнила білявим перукою, величезними окулярами і капелюхом.

У підписі до публікації йдеться: "Ми обіцяли вам сенсації? Ось і одна з них! ЗМІ повідомили, що українська співачка Ірина Білик виступила на новорічному прийомі одіозного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Новина буквально підірвала ЗМІ. Автори "Dizel Night" вирішили пофантазувати і уявити, як же все відбувалося насправді". Шанувальники не залишилися байдужі і почали активно обговорювати нові фото з концерту "Дизель шоу". "Ну да, ми дуже аполітичні. Ось тільки з кожним випуском ваших шоу, ви нічим не відрізняєтеся від кварталу. Днище. Добре, що кинув дивитися ваші проекти", "Це по ходу Яна в гримі Білик, ну Писаренко копія, кльовий грим", "О, почалося ... Що буде далі, в ВР підете від зелі або пороха?", - пишуть в коментарях.

Нагадавши, Зірка "Дизель Шоу" Крутоголов заткнув за пояс скандального Моргенштерна, відео: "Яке заразне...".

Як повідомляла Politeka, Загадкова Булітко з "Дизель шоу" заінтригувала заявою: "Нікому не розповім о...".

Також Politeka писала, Зірка "Дизель шоу" вразив несподіваним перевтіленням у королеву Єлизавету: "Супер".