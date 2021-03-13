Відома модель Соня Євдокименко, внучка легендарної української співачки Софії Ротару, показала себе і відповіла на провокаційне запитання
На фото Соня позувала в шкіряній куртці, топі і джинсах. Дівчина здалася на повний зріст, демонструючи довгі ніжки. Волосся Євдокименко залишила розпущеним, а рукою зовсім трошки потягнула штани вниз, додаючи нотку пікантності кадру. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Привіт, який у тебе зріст, здається, дуже висока?",- написав один з фанатів питання Софії.
"175", - лаконічно відповіла дівчина і додала фото, яке легко підкреслює відповідь.
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Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, але зазвичай красуня без компліментів не залишається:
"Я сказав раніше і повторюю ще раз ... це в моді", "дуже приємно зустріти тебе сьогодні"," як же ти красива"," спасибі за натхнення"," Ласкаво просимо назад, чемпіонка", " дівчинка, старайся бути схожою на свою знамениту бабусю!! Вона зараз, у своєму віці - красива жінка".
Ми писали, що модель Соня Євдокименко порадувала шанувальників спортивним фото свого тренування на свіжому повітрі.
Перед камерою Євдокименко позує в обтягуючих чорних лосинах і короткому спортивному ТОПі, а завершують образ стильні кроси. Цей наряд красиво підкреслив ідеально струнке тіло юної красуні, посприяла цьому і поза – модель ніби тягнеться до неба.
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