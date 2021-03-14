Актриса Анна Саліванчук, дружина телепродюсера "Квартал 95" Олександра Божкова, збентежила соковитим знімком

Як передає Politeka.net, 35-річна зірка опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, поділившись секретом здійснення бажань.

Так, Анна в об'ємному білому светрі позувала з ножем в руці. Дівчина приготувалася розрізати пиріг, що стояв перед нею, і при цьому досить "хижо" подивилася в камеру.

Ідеальна укладка та бронзовий макіяж доповнили розкішний лук.

У підписі красуня розкрила рецепт, як зробити так, щоб збулися всі мрії. Дівчина здивувала цікавою притчею:

"Від чого залежить виконання бажання? Чи сильно ти в нього віриш. Хочете докажу?

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Зловив рибалка золоту рибку. Зрадів, і, не довго думаючи, каже:

- Хочу жити на березі теплого моря серед пальм, у великому красивому будинку і бути одруженим на молодій красуні.

Рибка й відповідає:

- Важке бажання, адже ти вже одружений. Та й з іншими бажаннями проблеми... загалом, все збудеться, якщо ти будеш в це вірити.

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Відпустив старий рибку. На ранок буде його стара дружина:

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- Вставай! Пора на риболовлю.

А мужик їй у відповідь:

- Ну, ось, я так і знав…

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Так ось, потрібно не тільки загадувати бажання, але й вірити в те, що вони обов'язково збудуться!"

Користувачі оцінили старання Саліванчук, віддячивши її компліментами в коментарях:

"Згодна з цим! Добре сказано❤️"

"Крутоо🔥❤️"

"Точно точно ❤️"

"Вам личить ніж"

Раніше ми розповідали, Анна звела з розуму "смачним" образом, блиснувши шикарним бюстом в занадто відвертому декольте. Дівчина небезпечно нахилилася, притримуючи рукою капелюшок.

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