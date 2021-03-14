Актриса Анна Саліванчук, дружина телепродюсера "Квартал 95" Олександра Божкова, збентежила соковитим знімком
Як передає Politeka.net, 35-річна зірка опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, поділившись секретом здійснення бажань.
Так, Анна в об'ємному білому светрі позувала з ножем в руці. Дівчина приготувалася розрізати пиріг, що стояв перед нею, і при цьому досить "хижо" подивилася в камеру.
Ідеальна укладка та бронзовий макіяж доповнили розкішний лук.
У підписі красуня розкрила рецепт, як зробити так, щоб збулися всі мрії. Дівчина здивувала цікавою притчею:
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"Від чого залежить виконання бажання? Чи сильно ти в нього віриш. Хочете докажу?
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Зловив рибалка золоту рибку. Зрадів, і, не довго думаючи, каже:
- Хочу жити на березі теплого моря серед пальм, у великому красивому будинку і бути одруженим на молодій красуні.
Рибка й відповідає:
- Важке бажання, адже ти вже одружений. Та й з іншими бажаннями проблеми... загалом, все збудеться, якщо ти будеш в це вірити.
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Відпустив старий рибку. На ранок буде його стара дружина:
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- Вставай! Пора на риболовлю.
А мужик їй у відповідь:
- Ну, ось, я так і знав…
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Так ось, потрібно не тільки загадувати бажання, але й вірити в те, що вони обов'язково збудуться!"
Користувачі оцінили старання Саліванчук, віддячивши її компліментами в коментарях:
"Згодна з цим! Добре сказано❤️"
"Крутоо🔥❤️"
"Точно точно ❤️"
"Вам личить ніж"
Раніше ми розповідали, Анна звела з розуму "смачним" образом, блиснувши шикарним бюстом в занадто відвертому декольте. Дівчина небезпечно нахилилася, притримуючи рукою капелюшок.
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