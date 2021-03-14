Андрій Рибак зберіг дружні стосунки з переможцем "Холостячки" Олександром Еллертом, та знайшов собі замість Ксенії Мішіної нову кохану. Він приголомшив несподіваними кадрами "сімейної ідилії"

Як передає Politeka.net, комік і радіоведучий опублікував свіже відео в своєму мікроблозі в Instagram, в якому показав, як йому живеться з коханою Аліною Смирновою (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Так, Рибак приготувався нарізати собі яблуко. Як тільки він змахнув ножем, звідкись пролунав дикий крик його дівчини. Андрій відразу ж схаменувся і підставив під яблуко дощечку. Виглядало це дуже кумедно.

"Ми з @smirnovaaalina буквально відчуваємо один одного на відстані!😏 У вас так само?😆", - підписав кадри Рибак.

Примітно, що однією з перших пост прокоментувала сама Аліна: "І шкарпетки свої позбирай 😆".

Користувачі оцінили жартівливий ролик, поділившись своїми емоціями в коментарях:

"Мужик повинен бояться лише одного погляду😂"

"Б...ть, мало не обіс.. лась від цього крику 😂"

"Прослуховувала кілька разів... що вона крикнула?"- "Вона напевно крикнула не ріж на столі 😄"

"коли хотів потайки щось схрумать - не вийшло, нущож, буду на всіх нарізати 😆"

"Шедеврально 😂"

"Гумористи 😂"

"Не почула, що вона кричить. Але реально смішно 🔥 😂"

"Правда життя)❤️ 🔥 😂"

Раніше ми розповідали, Рибак здивував появою в жіночій перуці, але ще більше пропозицією укласти парі.

"Давайте так, якщо це відео набере сто тисяч лайків, я зміню стать", - заявив він.

Нагадаємо, Андрій Рибак розповів все про"Холостячку".

Як повідомляла Politeka, Андрій Рибак розповів про вибух в авто.