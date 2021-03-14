Відома співачка Ані Лорак після новин про примирення з екс-чоловіком Муратом Налчаджіоглу засвітилася в Стамбулі з концертом

Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок в Інстаграм Ані Лорак з'явилися кадри концерту Ані Лорак в столиці Туреччини, де Діва виступила в своєму "золотому" вбранні з ниточок.

На кадрах концерту Лорак співає в екстремальному міні сукні, що складається з ниточок, співачка в спокусливих колготках в сіточку і в босоніжках на височенних підборах. Пристрасний образ доповнює яскравий макіяж і колірна гамма фото.

На фото зірка підняла руку догори в динамічному русі, а очі опустила вниз. Фото зроблено під час виконання пісні, і Кароліна вийшла з відкритим ротиком. У тегах сказано, що співачка виконує свій новий трек, один з небагатьох, який сподобався слухачам "Наполовину". На відео представлених у фан-акаунті можна почути й інші пісні, які заспівала співачка. У деяких відео вона виступає в парі з Григорієм Лепсом.

На своїй офіційній сторінці співачка розмістила відео "мій день в Стамбулі", в якому порадувала шанувальників видами міста і розповіла про те, як важливо всіх прощати.

"Відпускайте образи і звільняйте місце для любові", - написала співачка.

Відомо, що віднедавна Ані Лорак нібито пробачила колишнього чоловіка, з'явившись з ним на кількох заходах, і не виявляючи ворожнечі. Шанувальники навіть запідозрили, що ніякого розлучення і не було, проте ніяких підтверджень ні про застосування екс-подружжя, ні інших коментарів від Лорак і Налчаджіоглу не надходило.

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