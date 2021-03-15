Співачка Оля Полякова розбурхала кадрами з вагона поїзда - зірка розповіла, куди прямує

Як передає Politeka.net, 37-річна артистка опублікувала свіжі "сторіз" у себе в Instagram, на яких показала, як лежить у своєму купе.

Полякова ризикнула показати себе справжню, без косметики й зачіски. Розпатлана співачка з заспаним виглядом і трохи опухлим обличчям, в темному регламені, тим не менш, обдарувала глядачів приємною посмішкою і здивувала не менш приємною звісткою.

"Кременчук, ну що, ви чекаєте мене? Тому що я до вас їду!", - радісно повідомила Полякова та перевела камеру на вікно, щоб довести, що вона дійсною в дорозі. Правда, сірі одноманітні пейзажі трохи пригнічують.

"Звичайно, така картинка не дуже... Але "шо робить" - Україна вона така, різна", - незважаючи ні на що, зірка не втрачає оптимізму.

Далі в "сторіз" гостра на язик співачка обурилася: "Друзі, кажуть, в Україні роблять дороги. Скажіть, будь ласка, а де?!" Судячи з усього, у неї був час розглянути околиці.

Раніше ми повідомляли, Полякова кинула виклик Тіні Кароль: скадал між двома знаменитостями не вщухає. Так, Оля в одному з інтерв'ю висловила думку, що так і не зрозуміла, чи дійсно Тіна на неї образилася, або все, що сталося, було всього піаром.

"Я відразу зрозуміла, що це некоректно, тому я відразу вибачилася і пішла далі. Але те, що почалося потім, це почалася піар-кампанія і фарс такий трішечки, тому... Тіна звичайно підігрівала, щось там "різала", щось викладала... І при цьому, типу, ображалася. Так ти визначся, ти образилася або ти робиш піар?",- звернулася до Кароль Полякова.

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